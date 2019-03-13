Путин стал женой Трампа: нейросеть создала впечатляющее видео

В сети появилось шуточное видео, на котором лицо жены президента США Дональда Трампа Мелании заменено с помощью нейросети на лицо главы РФ Владимира Путина.

Ролик опубликован на YouTube канале TheFakening.

"Президент Дональд Трамп произносит речь на балу Свободы вместе со своей прекрасной женой Владимиром Путиным", - гласит описание видео.

Выступление Трампа на балу Свободы состоялось вечером в день его инаугурации 20 января 2017 года.

Как известно, главу США часто критикуют за излишние симпатии к Путину, иногда называя его "марионеткой" Кремля.

Как сообщал "Апостроф", ранее Трамп поверил президенту России Владимиру Путину, который заверил американского лидера в том, что КНДР не обладает ракетами, способными достичь территории США.