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Авиация Трампа "сбросила" ядерные бомбы на Россию: мощные фото учений

воскресенье, 07 апреля 2019, 10:55
Фото: The Drive

Бомбардировщики B-52 ВВС США провели учения по отработке ядерных ударов по России.

Об этом сообщил независимый эксперт Штеффан Уоткинс в Twitter.

Известно, что 14 марта США перебросили на британскую базу Fairford шесть таких самолетов – рекордное количество с 2003 года.

В США заявили, что целью нынешнего развертывания B-52 является отработка совместных с европейскими союзниками операций "для решения широкого круга глобальных задач".

По данным National Interest, отработка ядерных ударов по Калининградской области была совершена дважды – 14 и 20 марта. В первый раз Россия не отреагировала на учебную миссию. В ходе второго эпизода Минобороны России отправило на сопровождение B-52 несколько истребителей.

"Развертывание, очевидно, является сигналом о стратегических возможностях вооруженных сил США... в первую очередь, для России", – комментирует The Drive, добавив, что нынешние маневры B-52 можно считать ответом на имитационные атаки, которые Россия проводила ранее против норвежского радара. Тогда власти Норвегии предоставили союзникам соответствующие доказательства в пользу своей версии о целях российских учений.

При этом, ВВС США официально не сообщают о проведении репетиции ядерных атак в прошлом месяце.

Как сообщал "Апостроф", в России похвастались ядерным "подарком" южноамериканскому другу Путина.

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