В Мексике разбился российский военный вертолет: видео с места ЧП

В Мексике разбился российский вертолет Ми-17, который принадлежал военно-морскому флоту РФ. В момент катастрофы на борту находились семь человек.

Об этом сообщается на странице ВМФ Мексики в Twitter.

Министр окружающей среды Мексики на своей странице в Twitter отметила, что данный вертолет принимал участие в тушении лесных пожаров. По данным издания El Universal, на борту вертолета находились 7 человек.

На данный момент причины катастрофы, а также информация о жертвах или пострадавших официально не разглашается.

Как сообщал "Апостроф", в одном из жилых кварталов Стамбула (столица Турции) разбился вертолет, в котором находились военнослужащие, в результате чего трое военных погибли, еще один получил ранения.