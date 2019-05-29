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В США поставили жирную точку в деле о вмешательстве России в выборы

среда, 29 мая 2019, 18:50
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Спецпрокурор Роберт Мюллер, который с 2017 года занимается расследованием вмешательства России в американские президентские выборы 2016-года, уходит в отставку.

Об этом сам Мюллер сообщил во время своего первого за два года публичного обращения по отчету расследования.

"Важно, чтобы расследование говорило само за себя", - сказал Мюллер

Он добавил, что не хочет давать другие комментарии, кроме тех, которые касаются выводов расследования.

"Достаточных доказательств для обвинения в широком заговоре не было", - заявил Мюллер.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о завершении расследования о связях Трампа с Россией. За время расследования были предъявлены более 200 обвинений 34 физическим и двум юридическим лицам. 26 обвиняемых – граждане России.

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