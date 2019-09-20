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США разработали план уничтожения России: названа первая цель

пятница, 20 сентября 2019, 11:33
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У Пентагона есть план, первой целью которого является преодоление системы противовоздушной обороны в Калининграде (Россия).

Об этом заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян, передает Breaking Defense.

По его словам, Вашингтон готов "очень своевременно" ответить на возможную "российскую агрессию" в Европе.

"Мы отрабатываем эту схему. Мы все время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить", — отметил он.

При этом, детали разработанного Пентагоном плана Харригян раскрывать не стал. Но не исключено, что в этом случае будет осуществляться всестороннее наступление, включающее в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

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