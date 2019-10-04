США ввели безвиз для соседки Украины

Президент США Дональд Трамп официально разрешил включить Польшу в американскую программы по отмене виз.

Об этом он заявил во время брифинга для СМИ перед Белым домом,

Таким образом Трамп потвердил свое заявление, которое сделал еще в прошлом месяце относительно приглашения Польши в программу визовых исключений.

По этой программе гражданам стран-участниц предоставляется право въезда без визы в Соединенные штаты с целью бизнеса или туризма на строк до 90 дней.

Польша выполнила необходимое условие для соответствия безвизовой программе США: процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше упал ниже 3%.

Как сообщал "Апостроф", раньше президенты США и Польши подписали декларацию об увеличении американского военного контингента в Польше.