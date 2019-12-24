Американская семья обнаружила живое "украшение" в наряженной дома елке: фото

Семья Ньюман из США (штат Джорджия) обнаружила на своей рождественской елке настоящую живую сову, которая пряталась среди ветвей.

Об этом стало известно из Facebook семьи.

Находку обнаружили не сразу, поскольку кроме живой совы, елка была украшена еще и игрушечными. Первой живую сову обнаружила 10-летняя Индия Ньюман.

"Мама, это украшение страшное!" - рассказала матери девочка. Та сначала решила, что ее дочь испугалась новогоднюю игрушку, пошла с ней, чтобы убедить девочку, что ничего страшного в совах нет, а "украшение" в этот момент повернуло на мать голову.

Выпустить сову на волю удалось только сотрудникам природного центра, куда Ньюманы позвонили, чтобы посоветоваться. Они оставили гостье сырой курицы, поскольку скорее всего сова была на елке еще с момента, как ее купили, все это время она не ела, а на утро сотрудники центра осмотрели и помогли выпустить птицу на волю.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США дикий олень устроил погром в салоне красоты.