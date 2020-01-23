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В США прошел "дождь" из гигантских ящериц: фото и видео

четверг, 23 января 2020, 22:04
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В США (штат Флорида) из-за непривычного для этого региона похолодания наблюдается нашествие игуан, которые падают с деревьев.

Их фото и видео публикуют в соцсетях.

В США ящерицы падают на голову
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В США ящерицы падают на голову
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В США ящерицы падают на голову
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Пользователи просят не оставаться в стороне и предлагают одевать ящериц в теплую одежду, пока температура не вырастет. Некоторые же, наоборот, пишут о том, что игуаны являются вредителями, а потому предлагают есть их, пока есть возможность.

В тоже время, местные власти просят быть осторожными с рептилиями и не беспокоить их, даже в том случае, если кажется, что ящерица мертва.

Отметим, на днях в Майами, Форт-Майерс-Биче, Неаполе, Тампе и Орландо зафиксировали температуру до -1 градуса Цельсия.

Как сообщал "Апостроф", в результате аномальных морозов на восточном побережье США частично замерз Атлантический океан.

Также в США аллигаторы вмерзли в лед в результате аномального похолодания.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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