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В США повыбивало окна в жилых домах из-за мощного взрыва: фото и видео

пятница, 24 января 2020, 15:31
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В городе Хьюстон штата Техас (США) произошел мощный взрыв.

Об этом сообщили в Twitter.

Взрыв прогремел в северо-западной части города. Был такой силы, что в близлежащих домах вдребезги разлетелись стеклопакеты в окнах и обрушились натяжные потолки. Один человек пострадал. О погибших пока информации нет.

Улицы района, в котором случилось ЧП, перекрыли правоохранители. На месте работают спасатели. Предварительно известно, что взрыв мог быть на территории предприятия обрабатывающей промышленности Watson Grinding and Manufacturing.


Как писал "Апостроф" ранее, в Каталонии (Испания) 14 января прогремел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, после которого людям рекомендовали не выходить на улицы. Известно, что взрывы прогремели на заводе BASF в провинции Таррагона. Они были вызваны масштабным пожаром. Предварительно, возгорание возникло из-за химической аварии.

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