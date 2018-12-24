В Индии произошло смертельное ДТП с участием 50 автомобилей: подробности и видео

В понедельник, 24 декабря, в Индии произошло массовое ДТП с участием 50 автомобилей, в результате которого восемь человек погибли и несколько пострадали.

Об этом сообщает индийская телекомпания NDTV.

Так, авария произошла утром из-за густого тумана. Среди разбитых авто даже школьные автобусы. Восемь человек погибли, семеро из которых - женщины, десять человек находятся в критическом состоянии.

Уточняется, что восемь погибших путешествовали на внедорожнике из села Наджафгарх на окраине Дели, когда столкнулись с грузовиком.

"После того, как внедорожник столкнулся с грузовиком, другие транспортные средства, которые были рядом, также столкнулись. Видимость была очень плохой из-за густого тумана", - отметил представитель полиции округа Джаджар.

Из-за аварии на шоссе возникла двухкилометровая пробка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США (штат Луизиана) произошла авария с участием десяти авто, некоторые из которых загорелись, в результате чего четыре человека погибли и 13 получили ранения.