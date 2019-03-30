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В Китае прогремел мощный взрыв на фабрике: первые фото и данные о погибших

суббота, 30 марта 2019, 09:59
Фото: соцсети

В Китае (город Цинчжоу, провинция Шаньдун) произошел мощный взрыв на фабрике по производству перлита, в результате чего погибли как минимум пять человек.

Об этом сообщает Xinhua.

Уточняется, что взрыв произошел около 21:35 по местному времени. Эпицентр взрыва находился в помещении цеха по производству перлита.

Так, в результате взрыва погибли 5 человек, еще 3 человека, которые находились за пределами цеха, получили травмы.

Предварительной причиной пожара стала утечка газа из резервуара. Правоохранители задержали владельца фабрики. В настоящее время проводится расследование.

Как сообщал "Апостроф", в Китае есть серьезные проблемы с охраной труда на предприятиях. Уже был зафиксирован ряд трагических происшествий с десятками погибших. В частности, в 2015 году в одном из портовых терминалов в городе Тяньцзинь на севере Китая произошел взрыв, жертвами которого стали сотни людей.

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