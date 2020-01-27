Ученые обнаружили в Тибете десятки вирусов, неизвестных науке

В горах Тибета в пробах льда ученые нашли около трех десятков неизвестных ранее вирусов.

Об этом сообщает Live Science.

В 2015 году ученые из США и Китая просверлили 50 метров ледника и собрали пробы льда. При сверлении и транспортировке поверхность проб была загрязнена бактериями, исследовалась внутренняя часть образцов.

Лед поместили в холодильник с температурой 5 градусов ниже нуля и использовали стерильную ленточную пилу для срезания по полсантиметра с внешнего слоя проб. Затем лед промыли этанолом и расплавили еще 0,5 сантиметра.

В результате ученые промыли образцы стерильной водой, убедившись, что они не заражены другими бактериями и вирусами.

Исследователи предупредили, что из-за глобального потепления и таяния ледников неизвестные вирусы могут попасть в окружающую среду и причинить вред здоровью и жизни людей.

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