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США предупредили ЕС о возможном теракте в популярном у туристов городе: детали

понедельник, 24 декабря 2018, 09:27

В США предупредили о возможном теракте в Барселоне (Испания) во время рождественских праздников.

Об этом говорится в сообщении на странице Госдепа в twitter, которая используется для информирования путешествующих.

"Испания: проявляйте повышенную осторожность в зонах движения транспорта, в том числе автобусов, в районе Барселоны Ла Рамбла во время рождественских и новогодних праздников", - сказано в сообщении.

Уточняется, что террористы могут атаковать любое общественное место, причем без предупреждения.

"Террористы могут атаковать почти или полостью без предупреждения, выбрав мишенью туристические места, транспортные узлы и другие общественные места", - предупреждает Госдеп.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Барселоне на центральном бульваре Ла Рамбла водитель микроавтобуса на большой скорости совершил наезд на толпу людей, который квалифицировали как теракт. Тогда погибли 15 человек.

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