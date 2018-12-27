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В Италии произошло сильное землетрясение после извержения вулкана: видео масштабных разрушений

четверг, 27 декабря 2018, 10:35

Число пострадавших в результате землетрясения мощностью 4,8 балла в Италии на Сицилии вблизи Катании достигло около 30 человек.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Землетрясение в произошло через два дня после извержения вулкана Этна в 3:19 утра 26 декабря. Многие люди были вынуждены покинуть свои дома и провести ночь в автомобилях.

Отмечается, что землетрясение ощущалось как очень мощное, поскольку его эпицентр находился относительно неглубоко - на глубине 1 км.

Повреждения получили в основном старые здания в городах Санта-Венерина и Цафферана-Этна.

По информации местных властей, около 30 человек получили ранения, в основном в результате падения каменной кладки, когда они бежали из своих домов.

Около 10 человек были доставлены в больницу. Серьезных травм не получил никто.

Как сообщал "Апостроф", ранее разрушительное землетрясение произошло на Аляске.

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