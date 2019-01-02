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В ЕС произошла смертельная авария с поездом: первые фото

среда, 02 января 2019, 12:25
Фото: LIFE SHOT\Telegram

В Дании произошла авария со скоростным поездом, в результате которой погибли шесть человек.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, публикуя фото с места ЧП.

Машинисту пришлось резко затормозить — состав столкнулся, предположительно, с частью крыши грузового поезда, который ехал навстречу.

Уточняется, что предварительно, авария произошла из-за того, что с грузового поезда, идущего на встречу, слетел кусок брезента. Это вынудило машиниста пассажирского поезда резко затормозить.

Как сообщал "Апостроф", 13 декабря скоростной пассажирский поезд Анкара-Конья врезался в надземный пешеходный переход, вследствие удара часть перехода обрушилась на вагоны. Кроме того, в Казахстане пассажирский поезд Астана – Алматы сошел с рельсов, по предварительным данным, один человек погиб. Также в США товарный поезд сошел с рельсов и загорелся.

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