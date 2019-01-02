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В Италии умерла 12-летняя украинка: подробности и фото

среда, 02 января 2019, 13:46
Фото: СМИ

В Павии (Италия), в городе Вогера погибла 12-летняя украинка, выпав с балкона, расположенного на втором этаже дома.

Об этом сообщают итальянские СМИ.

Девочка скончалась на месте. Местные полицейские выяснили, что девочка была дома одна. Скорую и полицию вызвали жильцы дома, которые услышали шум удара во дворе, вышли и увидели лежащего на асфальте ребенка.

Известно, что после падения девочка еще дышала. Медики безуспешно пытались сохранить ей жизнь, но она умерла от многочисленных травм головы в отделении скорой помощи. Пр этом, факт возможного суицида не исключается.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о загадочной смерти украинского ресторатора в Египте. Помимо этого, в Хургаде (Египет) обнаружили мертвой 27-летнюю украинку, которая была гражданской женой египтянина.

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