В центре Парижа прогремел мощный взрыв: первые фото и видео

В субботу, 12 января, в Париже произошел мощный взрыв, из-за чего оказались поврежденными здания и стоявшие рядом автомобили.

Об этом RT на русском в Telegram.

Уточняется, что на опубликованных в соцсетях фото видна часть улицы де Монтьон, заваленная обломками. В результате ЧП, по крайней мере, в одном здании возник пожар.

Как сообщает Telegram-канал 360tv, причиной взрыва стала утечка газа в пекарне на улице Тревиз, которая стала эпицентром взрыва.

Также сообщается о пострадавших, но пока их число уточняется.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 4 октября, перед зданием аппарата военного атташе при посольстве Иордании в Париже (Франция) прогремел мощный взрыв. Также взрыв прогремел взрыв в офисе МВФ в Париже, пострадал сотрудник.