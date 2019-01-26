В Австрии надолго отправили в тюрьму сепаратистку, призывавшую Путина ввести войска

Уголовный суд Граца (австрийская федеральная земля Штирия) приговорил 14 годам заключения самозваную "президентку" Монику Унгер, которая известна также своим обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Австрию и передать ей власть.

Об этом сообщает "Укринформ".

Суд признал лидера подпольной радикальной организации "Staatenbund Osterreich" ("Конфедерация Австрия"), в основе которой лежало отрицание легитимности существования австрийского государства и его законов, виновной в государственной измене.

Согласно судье, приговор должен быть четким сигналом того, что преступления против государства в Австрии толероваться не будут.

Всего по делу проходили 14 человек. Заместитель Моники, бывший полицейский, получил 10 лет тюрьмы, остальные - от 9 месяцев до 3 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Австрии задержали двух российских шпионов.