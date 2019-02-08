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В Испании столкнулись поезда: есть жертвы и много пострадавших, фото и видео

пятница, 08 февраля 2019, 22:02
Фото: LIFE SHOT\Telegram

В пятницу, 8 февраля, в предместье Барсы (Испания) произошло масштабное ДТП с участием поездов, в результате чего один человек погиб и 16 пострадали.

Об этом сообщает издание elpais.

Как уточняет издание, жертвой аварии стал машинист одного из пассажирских поездов. На данный момент движение поездов остановлено.

Сейчас рассматривается несколько версий ЧП. По одной из них поезда столкнулись лоб в лоб. По другой, один въехал в заднюю часть другого, причем на небольшой скорости.

Как сообщал "Апостроф", 13 декабря скоростной пассажирский поезд Анкара-Конья врезался в надземный пешеходный переход, вследствие удара часть перехода обрушилась на вагоны. Кроме того, в Казахстане пассажирский поезд Астана – Алматы сошел с рельсов, по предварительным данным, один человек погиб. Также в США товарный поезд сошел с рельсов и загорелся.

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