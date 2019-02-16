Протесты захлестнули еще одну страну в Европе: опубликовано видео

В столице Албании (Тиране) тысячи людей вышли на улицы, дабы выразить свое недовольство против курса нынешней власти и коррупции, из-за чего полиции пришлось применить слезоточивый газ, биты и арматуру.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, публикуя видео с места событий.

Манифестанты уже смяли кордоны полиции и сейчас пытаются силой прорваться в здание правительства, - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в ходе массовых протестов во французской столице Париже полиция задержала уже более 950 участников акции.

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции "желтых жилетов" , которые пытались пройти к дворцу президента.

Также известно, что в Париже во время акции протеста "желтых жилетов" против повышения цен на топливо, возле Триумфальной арки появилась надпись "Maidan 2018".