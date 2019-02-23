Pussy Riot устроили на шведском ТВ дерзкую акцию в поддержку Украины: опубликовано видео

Активисты группы Pussy Riot устроили в прямом эфире шведского телевидения акцию против строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом в Facebook сообщил член коллектива Алексей Кнедляковский.

Он напомнил, что Швеция дала согласие использовать её исключительную экономическую зону и порты для строительства газопровода.

"Когда активистов Pussy Riot пригласили на шведское телевидение в качестве гостей в студии, они немедленно решили воспользоваться ситуацией и захватить телевидение.

В самый разгар шоу активисты заслонили ведущего огромным баннером Stop Nord Stream 2", - написал он.

По словам Кнедляковского, "испуганные гости прятались под стулья, охрана материлась".

"Но мы обращались не к ним. Мы обращались ко всей Европе. Остановите Путина! Остановите Северный Поток 2! Остановите войну! Помогите Украине!" - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее представители правительств стран-членов-ЕС совместно с Европарламентом согласовали пересмотр энергетического законодательства Евросоюза, которое учитывает компромисс между Францией и Германией и уменьшает помехи для строительства российского газопровода "Северный поток-2".