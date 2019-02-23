РУС. | УКР.

суббота, 23 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 февраля

11:58
Сбил бабушек на остановке и сбежал: новые фото, видео и подробности смертельного ДТП в Киеве
11:47
Ушедший в монастырь российский наемник рассказал о применении фосфорных бомб на Донбассе: видео
11:29
Pussy Riot устроили на шведском ТВ дерзкую акцию в поддержку Украины: опубликовано видео
11:28
Путинская агрессия на Азове: на Западе назвали следующую цель Кремля
11:25
Где смотреть онлайн Севилья - Барселона: расписание трансляций
11:15
Нацотбор на Евровидение-2019: как голосовать в финале
11:12
Нападение в Киеве на скандального догхантера: появилось видео с пострадавшим живодером
10:59
В Киеве авто на "евробляхах" попало в смертельное ДТП возле остановки: фото и видео
10:46
Вдвое снизить цену на газ можно лишь после смены власти - Тимошенко
10:36
Украинская певица поздравила мужчин с "российским праздником" эротическим фото
10:30
В Венесуэле силовики Мадуро открыли огонь по людям: фото, видео и данные о погибших
09:58
В Николаеве задержали "поставщика" мальчиков педофилам: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Pussy Riot устроили на шведском ТВ дерзкую акцию в поддержку Украины: опубликовано видео

суббота, 23 февраля 2019, 11:29

Активисты группы Pussy Riot устроили в прямом эфире шведского телевидения акцию против строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом в Facebook сообщил член коллектива Алексей Кнедляковский.

Он напомнил, что Швеция дала согласие использовать её исключительную экономическую зону и порты для строительства газопровода.

"Когда активистов Pussy Riot пригласили на шведское телевидение в качестве гостей в студии, они немедленно решили воспользоваться ситуацией и захватить телевидение.

В самый разгар шоу активисты заслонили ведущего огромным баннером Stop Nord Stream 2", - написал он.

По словам Кнедляковского, "испуганные гости прятались под стулья, охрана материлась".

"Но мы обращались не к ним. Мы обращались ко всей Европе. Остановите Путина! Остановите Северный Поток 2! Остановите войну! Помогите Украине!" - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее представители правительств стран-членов-ЕС совместно с Европарламентом согласовали пересмотр энергетического законодательства Евросоюза, которое учитывает компромисс между Францией и Германией и уменьшает помехи для строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судьба Brexit: кто вытащит Велико­британию из сыпучего песка

Европа "мигрирует" вправо: останется ли ЕС либерально-демократическим

Запад прозрел от политики Путина: Кремль терпит поражение за поражением

Популизм в ключевой стране ЕС: к чему это может привести

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: