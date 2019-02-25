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Дочь ближайшего соратника Путина работает в Европарламенте: детали скандала

понедельник, 25 февраля 2019, 18:15

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Елизавета, работает стажером в Европейском парламенте, и имеет беспрепятственный доступ к ряду документов Европейского союза.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Радио Свобода".

Двадцатиоднолетняя Елизавета Пескова официально зарегистрирована стажером в офисе французского евродепутата Емеріка Шопрада, который публично поддерживал аннексию украинского Крыма Россией в 2014 году.

Ее имя и фамилия также указана в открытом доступе на странице Шопрада на сайте Европейского парламента.

Эмерик Шопрад в ответ на запрос журналистов подтвердил, что в его команде действительно работает дочь влиятельного российского чиновника, и отметил, что это уже ее вторая стажировка в Европарламенте.

"Госпожа Пескова, безусловно, дочь важной в Российской Федерации персоны, но как студент, она имеет не меньше прав, чем другие молодые люди, проходящие стажировку как часть их обучения", - написал евродепутат Эмерик Шопрад в электронном письме изданию.

Он добавил, что Пескова пока не ведет профессиональной деятельности в России, ни в частных, ни в государственных учреждениях.

"Соответственно, здесь не может быть конфликта интересов в исполнении моего мандата депутата Европейского парламента", - отметил Эмерик Шопрад.

Эмерик Шопрад, в офисе которого зарегистрирована Елизавета Пескова, - член комитета по иностранным делам Европарламента, а также подкомитета по вопросам безопасности и обороны. Кроме того, он является делегатом в Комитете парламентского сотрудничества ЕС-Россия.

Шопрад был одним из международных наблюдателей на организованном Москвой после военного захвата Крыма "референдуме" в марте 2014-го. Тогда от признал его "оправданным", что противоречило позиции Европейского Союза. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН, которую поддержали 100 стран, объявила референдум недействительным.

Несколько Евродепутатов, с которыми пообщались журналисты, не знали, что в Европейском парламенте беспрепятственно работает кто-то, кто связан с российским чиновником высокого уровня.

Сандра Калниете, евродепутат от крупнейшей парламентской группы, правоцентристской Европейской народной партии, считает, что утверждение на работу стажером дочери пресс-секретаря российского президента является "небрежностью".

"Это нарушение общих правил безопасности Европейского парламента", - отметила Калниете в интервью изданию.

Петрас Аустревичус, из Альянса либералов и демократов, считает, что присутствие Елизаветы Песковой в Европарламенте является "большим стыдом для Европейского парламента".

"Я не могу поверить, что Кремль держит руку в карманах и на сердце институтов Европейского союза", - сказал он журналистам.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета принимает участие в акциях протеста во Франции.

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