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В Италии отравили свидетельницу в деле против влиятельного друга Путина: фото и детали смерти

суббота, 16 марта 2019, 16:26

В Италии прокуратура расследует обстоятельства гибели 34-летней модели из Марокко Иман Фадил, которая была одним из ключевых свидетелей по уголовному делу против бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на итальянские СМИ.

Женщина скончалась 1 марта в одном из госпиталей Милана. Она могла быть отравлена радиоактивными веществами.

Фадил скончалась через месяц после поступления в больницу с болями в животе. Перед смертью она рассказала, что боится, что была отравлена. Шеф-прокурор Милана Франческо Греко рассказал, что в обстоятельствах гибели модели есть странности.

"Врачи не смогли определить никакой патологии, которая могла бы объяснить эту смерть", — заявил он. Офис прокурора отметил, что марокканка умерла "после длительной агонии".

Предварительная токсикологическая экспертиза показала, что смерть могла наступить от отправления комбинацией радиоактивных веществ, утверждает ANSA.

Фадил давала показания на уголовном процессе по делу Берлускони в 2012 году. Тогда суд приговорил его к семи годам тюрьмы за секс с несовершеннолетней секс-работницей и злоупотреблением служебным положением. Его обвиняли в организации на своей вилле вечеринок "бунга-бунга", где он и его гости занимались сексом с проститутками.

Фадил рассказывала, что была на одной из вечеринок, где молодые девушки, иногда в костюмах монахинь, танцевали на шестах эротические танцы. На другой девушка в нижнем белье танцевала для Берлускони стриптиз в маске игравшего за принадлежавший политика футбольный клуб "Милан" футболиста Роналдиньо.

Приговор по этому делу был отменён в 2014 году. Прокуратура Милана завела на Берлускони новое дело, теперь его обвиняют в подкупе свидетелей на предыдущем процессе, чтобы те давали ложные показания. Фадил должны была выступать и на этом суде.

Сам Берлускони отказался комментировать смерть модели. По его словам, он не был с ней знаком и никогда с ней не разговаривал.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Берлускони, который имеет дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, выдвинет свою кандидатуру на выборах в Европарламент.

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