В Чехии десятки людей пострадали в жестком ДТП: первые фото

В понедельник, 1 апреля, в Чехии (город Брно) произошло масштабное ДТП с участием трамвая и троллейбуса, в результате чего пострадали 38 человек, 12 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что пострадавших могло быть и больше: к счастью, в трамвае ехал лишь водитель. Среди пострадавших – двое детей.

"Причин аварии может быть несколько, от технической неисправности до неисправности водителя. Но мы пока не будем их уточнять", - сказал представитель полиции Павел Шваб.

Ущерб от аварии составил более чем миллион крон (43,5 миллионов долларов).

Как сообщал "Апостроф", в Чехии в жуткой аварии с грузовиком погибли украинцы.