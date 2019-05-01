В Париже первомай закончился жесткими столкновениями: фото и видео

В Париже в среду, 1 мая, произошли массовые столкновения, в результате которых полиция задержала более 250 протестующих.

Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что во время противостояний полиция применила слезоточивый газ для установления контроля над толпой возле железнодорожного вокзала Монпарнас в Париже.

Отдельные люди в капюшонах и в черном кричали антиполицейские лозунги, смешиваясь с другими демонстрантами, одетыми в желтые жилеты или теми, кто держит флаги профсоюзов.

При этом, от французских властей поступило предупреждение, что "радикальные активисты" могут присоединиться к демонстрации в Париже и возобновить случаи насилия, которые ознаменовали предыдущие протесты "желтых жилетов" и первомайские демонстрации за последние два года.

Как сообщал "Апостроф", ранее на протестах в Париже "засветился" сторонник украинского Майдана.