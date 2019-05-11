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Готова объявить об отставке: стало известно о важном решении Мэй

суббота, 11 мая 2019, 19:50
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в ближайшие дни назначить дату своей отставки.

Об этом сообщает BBC.

"Премьер-министр заявляла, что уйдет в отставку, когда ее соглашение с Brexit будет ратифицировано парламентом, но некоторые депутаты хотят установить фиксированную дату", - говорится в сообщении.

По словам председателя Комитета консервативного тыла Грэма Брэди, он ожидает "четкого понимания" этого графика, после проведения встречи с комитетом, которая запланирована в ближайшую среду. Также, он не исключает возможность, что именно он заменит Мэй в должности.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Британии после многочасовых споров озвучили решение по выходу из ЕС. Тереза Мэй заявила, что достигнутое соглашение, по ее мнению, единственный возможный вариант для Великобритании выйти из Евросоюза на каких-либо условиях. Именно тогда стало известно, что во время обсуждения британские журналисты сообщили, что сторонники "жесткого Брекзита" среди консерваторов в парламенте обсуждают голосование о недоверии Терезе Мэй.

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