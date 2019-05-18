Олигархи Путина засветились в престижном рейтинге Великобритании

В Британии составили рейтинг самых богатых людей, в который попали три олигарха из России.

Его опубликовало местное издание Sunday Times.

Ранее в рейтинг входили два россиянина. Но в этом году список пополнил российский олигарх, глава крупнейшего финансово-инвестиционного консорциума Альфа-Групп Михаил Фридман и сразу попал на 10 место. Остальные два также находятся в первой десятке.

В частности, издание оценило состояние Фридмана в 14,2 млрд долларов. В 2016 году он приобрел заброшенный особняк XIX века в Хайгейте на севере Лондона за 65 млн фунтов, перестроив его в стиле Версальского дворца.

Помимо Фридмана, в десятку попали российские олигархи Алишер Усманов и Роман Абрамович. Они заняли 8 и 9 место соответственно.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Западе спрогнозировали войну олигархов с главой Кремля.