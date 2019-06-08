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В Германии школьный автобус попал в жуткое ДТП: десятки пострадавших, фото

суббота, 08 июня 2019, 18:36
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Фото: соцсети

В Германии произошло серьезная авария со школьным автобусом, в результате чего пострадали 23 человека, в том числе 21 школьник.

Об этом сообщает Die Welt.

Известно, что автобус направлялся из Баден-Вюртемберга в Тюрингию. В момент аварии в нем находились 49 школьников от 16 до 18 лет. Еще шесть взрослых их сопровождали.

Уточняется, что в ДТП, помимо учеников, пострадали пассажир и водитель легкового автомобиля, их отправили в больницу. Также были госпитализированы шестеро подростков.

Как сообщили в полиции, за рулем авто находился 75-летний водитель, который не заметил автобус, когда пересекал проезжую часть. Несмотря на попытки вовремя притормозить, лобового столкновения избежать не удалось. Удар был такой силы, что легковой автомобиль отбросило в кювет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США школьный автобус попал в смертельное ДТП с грузовиком.

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