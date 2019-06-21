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НАТО усиливает сотрудничество с военной разведкой Украины

пятница, 21 июня 2019, 08:42
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Разведка стран НАТО усиливает сотрудничество с военной разведкой Украины по ключевым направлениям.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

Наращивание взаимодействия принято во время официального визита начальника Главного управления разведки генерал-полковника Василия Бурбы в страны Балтии.

Во время переговоров с руководителями разведывательных структур стран-членов Североатлантического альянса Бурба обнародовал очередные доказательства военной активизации России на оккупированных территориях Украины и вблизи границ стран Европы.

"С целью своевременного выявления признаков подготовки России к расширению вооруженной агрессии против нашего государства и возможных военных действий РФ в регионах Черного и Балтийского морей руководители военных разведок Североатлантического альянса и Украины договорились о значительном увеличении объемов обмена разведывательной информацией. Сейчас уже осуществляется подготовка совместных разведывательных оценок действий страны-агрессора представителями ГУР МО Украины и НАТО. Подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере разведывательной деятельности", - заявили в пресс-службе.

По результатам встреч Бурбы с начальниками военных разведок Литвы, Латвии и Эстонии налажен обмен опытом противодействия российской агрессии по ключевым направлениям разведывательной деятельности, в частности в области кибернетической разведки.

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