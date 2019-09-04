В Польше задержали трех украинцев по серьезным обвинениям: первые подробности

В среду, 4 сентября, в Варшаве (Польша) задержали трех украинцев, которые, якобы, угрожали устроить теракт во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Об этом сообщает местное издание Polsat News.

Известно, что задержанные - это двое мужчин и женщина. По данным издания, они опубликовали в интернете видео, в котором угрожали совершить теракт в Варшаве. Полиция задержала всех троих по месту жительства.

О каком именно теракте шла речь, полиция не сообщает, но известно, что в их доме обнаружили и изъяли оружие, но не огнестрельное.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше задержали супружескую пару из Украины. Предварительно, украинцы успели обворовать четыре дома и завладеть драгоценностями на более чем 100 тысяч злотых (почти 770 тысяч гривен).