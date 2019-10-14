В Барселоне протестующие и спецназ устроили бои за аэропорт: видео

В результате акции протеста в Барселоне, в ходе которой сторонники независимости Каталонии заблокировали аэропорт Эль-Прат, пострадали минимум 13 человек.

Об этом пишет El Pais.

При этом, 10 из них получили ушибы в первом терминале аэропорта Барселоны, где проходит крупная акция протеста. Отмечается, что из-за протестов пришлось отменить около 20 рейсов.

Напомним, протесты в Барселоне начались после того, как Верховный суд Испании приговорил 9 лидеров сепаратистов Каталонии к 9-13 годам тюрьмы за участие в референдуме 2017 года о независимости.

Жители Каталонии в ответ на это решение суда вышли на улицы города, заблокировав дороги. Главное требование протестующих – освободить осужденных.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Париже во время акции протеста "желтых жилетов" против повышения цен на топливо, возле Триумфальной арки появилась надпись "Maidan 2018".