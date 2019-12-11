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Намек России? США проведут самые крупные за 30 лет военные учения в Европе

среда, 11 декабря 2019, 11:17
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Весной 2020 года США проведут в Европе масштабные учения с участием 20 тысяч военных, которые уже сейчас называют предупреждением для России.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Reuters.

Эти маневры станут крупнейшими учениями со времен окончания "холодной войны". Как рассказал американский генерал-майор Бэрри Сигуин, который руководит операциями союзников из военного штаба НАТО в Бельгии, центром учений станет Германия.

Американские солдаты будут через Атлантический океан доставлены в Бельгию и Нидерланды, оттуда через территорию Германии они будут передислоцированы в Польшу и вдоль восточных границ НАТО. При этом вооруженные силы США присоединятся к уже стационированным в Европе американским войскам и силам партнеров по НАТО.

Общая численность участвующих в учениях соединений составит 37 тысяч человек. По информации Reuters, целью учений станет предупреждение России от повторения аннексий подобных захвату Крыма в 2014 году.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось яркое видео морских учений войск США и Украины, снятое с воздуха.

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