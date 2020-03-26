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Все намного хуже: в Италии сделали громкое заявление про масштабы пандемии коронавируса

четверг, 26 марта 2020, 23:28
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Мэр города Бергамо в Ломбардии Джорджо Гори заявил, что официальная статистика учитывает только подтвержденные случаи коронавирусной инфекции, но реальное число погибших может быть больше в несколько раз.

Об этом сообщает BBC.

"На каждого погибшего от Covid-19 приходится еще три человека, скончавшихся от пневмонии у себя дома безо всяких тестов", - заявил Джорджо Гори.

К четвергу в этой провинции было подтверждено уже более 32 тысяч инфицированных. В понедельник там было зафиксировано почти 2000 новых случаев заражения и более 400 смертей.

С тех пор темпы роста "официальной" эпидемии немного пошли на спад. Однако, по словам пресс-секретаря итальянской Федерации врачей общей практики Паолы Педрини, в реальности дела обстоят значительно хуже.

"Значительная часть инфицированных не отражается в статистике подтвержденных случаев, поскольку им просто не проводят тест (на Covid-19 "Апостроф"). Если в первые недели мы оценивали число реальных случаев заражения примерно в пять раз выше официальной статистики, то сейчас оно вне всяких сомнений в 10 раз выше", - заявила она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что за последние сутки в Италии число умерших от коронавируса рекордно возросло, в результате пандемии COVID-19 в стране погибли 8165 человек.

Напомним, что в сети обсуждают помощь Италии в борьбе с коронавирусом COVID-19 от России, которая по традиции все делает показательно и на камеры.

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