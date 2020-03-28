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Любит мотогонки и Фредди Меркьюри: фото и яркая история 102-летней итальянки, победившей коронавирус

суббота, 28 марта 2020, 15:29
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Италика Грондона, котора пережила пандемию испанского гриппа 1918/1919 годов, вылечилась от коронавируса практически без помощи врачей.

О "вечной женщине", как назвали 102-летнюю итальянку журналисты, сообщает итальянская пресса.

Еще в начале марта Италика обратилась в поликлинику с легкими симптомами коронавируса, после чего 20 дней провела в больнице итальянского города Генуя.

Врачи отмечают, что у нее были лишь незначительные симптомы коронавируса, однако выздоровела она практически без помощи медиков. Тесты, проведенные 26 марта, показали, что в ее организме уже нет вируса.

"Не знаю, в чем ее секрет, но она любит жизнь, танцы, музыку, Фредди Меркьюри и мотогонщика Валентино Росси. Вирус перед ней сдался", - заметила по этому поводу племянница Италики.

Как известно, средний возраст пациентов, которые умирают в Италии от коронавируса, составляет 78 лет. Поэтому удивительно, что человек в возрасте более 100 лет справился с болезнью. При этом медики отмечают, что Грондоне в младенческом возрасте пережила пандемию гриппа 1918/1919 годов, в которой погибло по меньшей мере 50 миллионов человек во всем мире.

"Мы получили серологические образцы, она - первый известный нам пациент, который, возможно, прошел через "испанский грипп", - сообщили в больнице.

Как сообщал "Апостроф", принцесса Мария Тереза из королевской семьи Бурбон-Пармских умерла в Париже из-за осложнений от Covid-19, ее похорон состоялся в пятницу, 27 марта.

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