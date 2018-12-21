РУС. | УКР.

суббота, 22 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 декабря

18:16
В России нашли мертвым важного чиновника: подробности
18:00
Суд разрешил задержание экс-министра времен Януковича
17:56
Реал - Аль-Айн: стартовые составы
17:55
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования в Нове Место
17:43
Протесты во Франции: появились новые данные о числе погибших
17:28
Взрыв на ярмарке во Львове: появилось новое видео и данные о состоянии пострадавших
17:28
Тарута рассказал, как повысить обороноспособность Украины
17:21
Украинский биатлонист вошел в десятку лучших на Кубке мира
17:11
Супрун анонсировала революционное нововведение в аптеках
17:09
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужской гонки преследования в Нове Место
17:05
У Гриценко появились новые сторонники: что известно
16:53
​Взрыв во Львове: появилась свежая информация от полиции
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сталинское безумие: известный журналист отметил главный нюанс пресс-конференции Путина

пятница, 21 декабря 2018, 06:42

Пресс-конференция президента России Владимира Путина доказала, что весь бред российской пропаганды - это творение самого главы Кремля.

Такое мнение, как пишет "Еспресо", высказал известный украинский журналист Виталий Портников.

Он отметил, что за несколько часов пресс-конференции Путин повторил все стереотипы и клише кремлевской пропаганды: "и о провокации в Керченском проливе, и о церкви "Стамбульского прихода", и о "русофобах" в украинской власти".

При этом он добавляет, что для Путина любая адекватная реакция на политику Кремля - это русофобия.

По его словам, зрители могли убедиться, что "весь вонючий пропагандистский поток, который течет из Кремля в уши российских жителей и других поклонников всевозможных Киселевых и Соловьевых сочиняется и осмысливается лично Путиным".

Это, как отмечает журналист, напоминает времена правления Сталина, когда "конфронтация с Западом, корейская война, дикая антисемитская кампания были порождением личного безумие Сталина".

"И как только вождь умер, его соратники немедленно отказались от наиболее опасных для самого режима, самых нелепых намерений Сталина", - напомнил Портников

Он добавляет, что сегодня Россия и весь мир являются заложниками "мрачного сознания Путина, всего того кошмара, который нашел политическое убежище в голове стареющего правителя".

Однако он убежден, как только не станет Путина, его наследники откажутся от большей части его сомнительных "достижений".

"От Крыма, от Донбасса, от нападок на Украину, от ядерных угроз в адрес Запада. Путин, как и Сталин - не человек, а ходячая бомба", - резюмировал он.

Как сообщал "Апостроф", во время пресс-конференции Путин косвенно признался в военной помощи боевикам ДНР-ЛНР.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше

Россия идет по дороге, которой нет

У Путина скверная ситуация: его спасет четвертая война

Путин уже ничего не сделает в Украине, но может стать президентом нового государства - Слава Рабинович

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: