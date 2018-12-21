Сталинское безумие: известный журналист отметил главный нюанс пресс-конференции Путина

Пресс-конференция президента России Владимира Путина доказала, что весь бред российской пропаганды - это творение самого главы Кремля.

Такое мнение, как пишет "Еспресо", высказал известный украинский журналист Виталий Портников.

Он отметил, что за несколько часов пресс-конференции Путин повторил все стереотипы и клише кремлевской пропаганды: "и о провокации в Керченском проливе, и о церкви "Стамбульского прихода", и о "русофобах" в украинской власти".

При этом он добавляет, что для Путина любая адекватная реакция на политику Кремля - это русофобия.

По его словам, зрители могли убедиться, что "весь вонючий пропагандистский поток, который течет из Кремля в уши российских жителей и других поклонников всевозможных Киселевых и Соловьевых сочиняется и осмысливается лично Путиным".

Это, как отмечает журналист, напоминает времена правления Сталина, когда "конфронтация с Западом, корейская война, дикая антисемитская кампания были порождением личного безумие Сталина".

"И как только вождь умер, его соратники немедленно отказались от наиболее опасных для самого режима, самых нелепых намерений Сталина", - напомнил Портников

Он добавляет, что сегодня Россия и весь мир являются заложниками "мрачного сознания Путина, всего того кошмара, который нашел политическое убежище в голове стареющего правителя".

Однако он убежден, как только не станет Путина, его наследники откажутся от большей части его сомнительных "достижений".

"От Крыма, от Донбасса, от нападок на Украину, от ядерных угроз в адрес Запада. Путин, как и Сталин - не человек, а ходячая бомба", - резюмировал он.

Как сообщал "Апостроф", во время пресс-конференции Путин косвенно признался в военной помощи боевикам ДНР-ЛНР.