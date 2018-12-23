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Смерть пармезану: сети жестко высмеяли видео ликвидации деликатеса в России

воскресенье, 23 декабря 2018, 05:30

В сети появилось видео, на котором происходит уничтожение санкционного сыра вида пармезан в России.

Соответствующие кадры опубликовал российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский в Twitter.

"Пармезан созревает от 12 до 36 месяцев... чтобы получить 1 кг сыра, необходимо 16 литров молока... (Википедиа). *блюдки, просто *блюдки..." – подписал видео он.

В сети тут же стали комментировать ролик.

Так, были уничтожены 5 тысяч головок пармезана. Их уничтожили огнем.

Как сообщалось ранее, в России продукты, попавшие под санкции, уничтожают даже в грозу и по ночам.

Подробнее о том, почему уничтожение продуктов снизило популярность Путина среди собственных граждан, читайте в материале "Апострофа": Чем уничтожение продуктов грозит Путину: выводы частной разведки США.

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