Нарушили обещание: Лукашенко отметился новым выпадом в адрес Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию в отказе выплачивать компенсацию за проведения в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли, невзирая на собственные обещания.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мне лично, и правительство это не отрицало, было жестко обещано: „Мы (Россия - "Апостроф") никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси, и мы компенсируем потери от налогового маневра“. Это были обещания. Мы понимали и готовы были вести переговоры. Вроде бы вы на уровне двух правительств посчитали все, было принято решение", - сказал Лукашенко.

Исходя из этого, по его подсчетам, потери Минска в ближайшие годы составят 10,5 миллиардов долларов.

Также глава Беларуси отметил, что страны, вопреки прежним договоренностям, до сих пор не пришли к соглашению по цене на газ.

"В середине этого года мы должны были начать и закончить до конца года вопрос относительно цен на газ (мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем), решить вопрос нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны", - подчеркнул Лукашенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее Лукашенко провел закрытое совещание высшего руководства Беларуси по вопросу о давлении со стороны России.