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Воскрес для съемок: в России на Новый год показали живого Кобзона

вторник, 01 января 2019, 10:22

На российском "1 канале" во время трансляции новогодних телепередач на экранах появился умерший в августе известный певец Иосиф Кобзон.

На это обратили внимание пользователи соцсетей.

"Черт возьми, они снимали это так давно, что там до сих пор есть Иосиф Кобзон. Он умер в августе!", – возмутился пользователь под ником "max seddon".

В комментариях пользователи также выразили удивление неожиданному "воскрешению" Кобзона: "Зомби-апокалипсис", "мертвецы в ленте", "моя теория, что это прошлогодний".

Позже однако выяснилось, что кадры с Кобзоном были вставлены в программу в качестве посвящения известному певцу, и об этом было сказано в эфире.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 30 августа 2018 года стало известно о смерти знаменитого советского и российского певца Иосифа Кобзона, прославившегося в последние годы своей ярой поддержкой боевиков ДНР и ЛНР.

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