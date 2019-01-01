Воскрес для съемок: в России на Новый год показали живого Кобзона

На российском "1 канале" во время трансляции новогодних телепередач на экранах появился умерший в августе известный певец Иосиф Кобзон.

На это обратили внимание пользователи соцсетей.

"Черт возьми, они снимали это так давно, что там до сих пор есть Иосиф Кобзон. Он умер в августе!", – возмутился пользователь под ником "max seddon".

В комментариях пользователи также выразили удивление неожиданному "воскрешению" Кобзона: "Зомби-апокалипсис", "мертвецы в ленте", "моя теория, что это прошлогодний".

Позже однако выяснилось, что кадры с Кобзоном были вставлены в программу в качестве посвящения известному певцу, и об этом было сказано в эфире.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 30 августа 2018 года стало известно о смерти знаменитого советского и российского певца Иосифа Кобзона, прославившегося в последние годы своей ярой поддержкой боевиков ДНР и ЛНР.