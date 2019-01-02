В России внезапно умер популярный актер: названа причина

В России скончался популярный актер Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного. Ему было 30 лет.

Об этом сообщает Znak.

На данный момент о причинах смерти не уточняется. В тоже время, публицист Кирилл Шулика в Facebook заявил, что причиной смерти актера стали наркотики.

"Причина смерти - наркотики. Наркотики зло. Не пробуйте и берегите детей", - написал он.

Отметим, Владимир Дыховичный родился 12 апреля 1988 года. В 2014 году окончил ВГИК (мастерскую народного артиста РФ Сергея Соловьева). Снялся в картинах "Невидимки" Сергея Комарова, "Лето" Кирилла Серебренникова, сериале "Бессонница" и др. Владимир — сын Ивана Дыховичного от второго брака, его мать Ольга Черепанова, которая, по данным из открытых источников, живет в США.

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