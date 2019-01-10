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В России назвали самую главную проблему для страны после ухода Путина

четверг, 10 января 2019, 06:32

Российский публицист и политолог Лилия Шевцова рассказала о главной проблеме, которая возникнет перед российским обществом после ухода президента России Владимира Путина.

Об этом она написала в Facebook.

"Вот Путин уйдет. А с ним уйдет и его ближайший круг. Это неизбежно — их коллективный уход станет легитимацией новой власти, которая будет черпать народную поддержку в низвержении старых властителей. И что мы увидим, когда завершится третий акт этой пьесы? Тотально деморализованную и беспомощную элиту, которая умеет только обслуживать "вертикаль". И не умеет ничего другого! Окажется, что решение "проблемы Путина" — не самое трудная вещь. Что делать с 2 млн 200 тысячами госслужащих, которые привыкли функционировать в коррупционной среде? Что делать с 5 млн силовиков, заточенных на репрессии? Что делать с экспертами, запрограммированными на обслуживание власти? Что делать с интеллектуалами, паразитирующими в кремлевских советах и "палатках"? Что делать с "мастерами культуры", выпрашивающих у власти, как Андрон Кончаловский, "ориентир"? Куда их всех девать? Где взять тех, кто эту накипь может заменить? И можно ли верить тем, кто сегодня пытается отмежеваться от своего соучастия и ответственности, надеясь на роль в новом сценарии? Ведь и у них есть только опыт обслуживания "вертикали", - говорит она.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России озвучили условие ухода наемников Путина из Донбасса и Крыма.

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