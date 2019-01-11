В России ранили и похитили одного из организаторов убийства Вороненкова: росСМИ раскрыли подробности

В Москве со стрельбой похищен украинский криминальный "авторитет" Юрий Василенко - главный фигурант дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Об этом пишет "Росбалт".

Отмечается, что при обыске квартиры "авторитета" был обнаружен гигантский арсенал оружия.

Как сообщил журналистам источник в правоохранительных органах, ресторан "Базилик", где и произошел инцидент, служил Василенко в качестве офиса. Вечером 10 января туда вошла группа крепких мужчин, которые приказали последовать за ними.

На улице Василенко попытался вырваться и убежать, завязалась потасовка, в ходе которой по нему открыли огонь. Далее неизвестные погрузили раненого "авторитета" в багажник машины и увезли в неизвестном направлении.

В ночь на 11 января в квартире, которую арендовал Василенко был проведен обыск. В помещении было обнаружено несколько десятков единиц оружия и взрывчатых веществ, включая снайперские винтовки.

Как полагают источники, именно Василенко был одним из организаторов расстрела в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Несколько других участников этой "операции" тоже ранее были убиты или исчезли.

Как сообщал "Апостроф", Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчиком убийства является российский предприниматель Владимир Тюрин.