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В России мужчина после пьяной ссоры расстрелял жену и соседей: подробности

понедельник, 14 января 2019, 01:19

В Учалах (Россия, Башкирия) мужчина убил трех человек, а после этого покончил с собой.

Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, ночью в воскресенье, 13 января, пьяный мужчина поссорился с супругой. Она, опасаясь за свою жизнь, убежала к соседям. Мужчина взял ружье и пошел за женой. Там он ранил соседа, убил его супругу, также ранил второго соседа, который позже скончался в больнице. Впоследствии мужчина убил свою супругу и свел счеты с жизнью.

"В настоящее время проводится осмотр мест происшествий, допрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертных исследований, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России за сутки произошли сразу два массовых убийства.

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