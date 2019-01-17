Крысу загнали в угол: названы две главные угрозы для Путина внутри России

Популярность Владимира Путина в РФ падает, а в российском обществе существует две серьезные тенденции, которые могут привести к падению его режима.

Об этом "Апострофу" рассказал российский политолог Андрей Пионтковский.

"Во-первых, обвал популярности Путина – я называю это "смерть путинского мифа". Он же как пришел к власти: мол, есть замечательный офицер спецслужб, который защитит нас всех от террористов, которые взрывают нас в наших же домах. Потом этот миф перезагружался: была борьба с олигархами, а с 2014 года – собирание русских земель и так далее. А сейчас этот миф рухнул. Уже ничем не обмануть людей, и так называемая путинская популярность может только уменьшаться", – отмечает эксперт.

Вторая тенденция – разочарование российского общества в агрессивной антизападной риторике Кремля.

"Второй очень позитивный показатель – растет количество людей, которые выступают против антизападной имперской милитаристской внешней политики. Сейчас, насколько я знаю, уже 65 процентов против этой политики. С одной стороны, это неожиданные результаты, которые свидетельствуют о том, что колесо истории движется в правильном направлении. С другой стороны, Путин сейчас напоминает загнанную в угол крысу, которая наиболее опасна. Не найдет ли Путин выход из ситуации в какой-нибудь новой военной авантюре? Вот сейчас он очень заинтересовался Беларусью. Возможен расчет на то, что аннексия Беларуси сделает его популярным в России. Но я могу точно сказать, что это ошибочный расчет", – резюмировал политолог.

Подробнее об этом читайте в интервью Андрей Пионтковского "Апострофу": Трамп ухудшает свои позиции в США, а Путин сейчас наиболее опасен.