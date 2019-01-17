Люди выпрыгивали из окон: фото и видео нового масштабного пожара в торговом центре в России

В четверг, 17 января в России (Пермь) произошел пожар на третьем этаже торгового центра, из-за чего посетителям пришлось выпрыгивать из окон.
Об этом сообщают местные СМИ.
Так, огонь начался около 14.00, из-за чего в здании тут же образовалось сильное задымление.
"Когда я проходил там, одна женщина лежала окровавленная на земле, вторую - беременную уговаривали прыгать вниз на покрывало, но она отказывалась", - рассказал один из очевидцев.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали, что по предварительной информации пострадавших нет, и людей удалось эвакуировать.
Как сообщал "Апостроф", ранее в российском городе Якутск огонь охватил ТЦ "Сахаэкспоцентр". Пожар вспыхнул на втором этаже здания.