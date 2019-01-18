Стало известно о крушении самолетов Су-34 в России

В России произошло серьезное ЧП с участием Су-34.

Об этом сообщается в Telegram-канале Fighterbomber.

"По неподтвержденным данным потерпела аварию пара Су-34 на Дальнем Востоке. Экипажи катапультировались", - говорится в сообщении.

При этом, по данным Telegram-канала НТВ, бомбардировщики столкнулись, и катапультировался только один экипаж.

"Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке. Экипаж одного самолета, предположительно, катапультировался", - уточняется в сообщении.

Также на данный момент разнятся данные и о количестве бомбардировщиков, попавших в ЧП.

По данным РИА Новости, с радаров на Дальнем Востоке пропал один самолет Су-34. И экипажу предположительно удалось катапультироваться.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России разбился истребитель МиГ-31. Известно, что самолет упал во время планового учебного полета.