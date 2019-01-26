В Москве провели акцию в поддержку пленных украинских моряков: опубликованы фото

В Москве провели акцию в поддержку украинских моряков, плененных во время атаки России в Азовском море.

Соответствующие фото опубликованы на странице Rolf Draht в Twitter.

Несмотря на довольно сложные погодные условия, обусловленные сильным снегопадом, на кадрах можно увидеть несколько десятков протестующих. Они вышли на улицы Москвы с одним-единственным требованием – освободить не только украинских моряков из плена, но и всех до единого узников Кремля.

Отметим, что ранее подобная акция проходила в Санкт-Петербурге. Здесь на улицы вышли около 50 протестующих.

Как сообщал "Апостроф", утром 25 ноября пограничные российские корабли осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей Военно-морских сил Украины, которые шли в Мариуполь, протаранив один из них.

После этого военные корабли РФ открыли огонь по украинским судам и захватили их. В плен попали 24 моряка.