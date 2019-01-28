В Москве нашли мертвым топ-чиновника: детали

В воскресенье, 27 января, в Москве нашли мертвым Дмитрия Савина, бывшего руководителя компании "Дальспецстрой", занимавшейся строительством космодрома "Восточный".

Об этом сообщает Интерфакс.

"Тело Савина было обнаружено его сыном в доме на Привольной улице на юго-востоке столицы. Рядом с погибшим было найдено зарегистрированное на него ружье", - говорится в сообщении.

При этом, российские СМИ уточняют, что бывший глава "Дальспецстроя" умер от огнестрельного ранения в голову во дворе своего дома в Жулебино. Рядом с телом погибшего нашли карабин "Браунинг", зарегистрированный на его имя.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Москве при загадочных обстоятельствах погиб футболист чемпиона России. Как сообщали местные СМИ, тело футболиста помогла опознать лиса, которая вытащила на тропинку куртку погибшего молодого человека.