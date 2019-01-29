В Украину депортируют из России вербовщицу боевиков ДНР: фото и данные о пропагандистке

В Украину депортируют вербовщицу боевиков так называемой ДНР Елену Воронцову.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте БыльБылева.

Вербовщица боевиков входит в базу "Миротворец".

Известно, что в 2009 году она вышла замуж за гражданина России, переехала в Петербург, присоединилась к местному отделению партии "Другая Россия". Пока муж воевал на стороне боевиков ДНР, занималась сбором "гуманитарной помощи".

Вида на жительство и возможного гражданства России ее лишили после того, как она была задержана на митинге в честь 100-летия Октябрьской Революции.

Как сообщал "Апостроф", участник АТО рассказал, как его пытались завербовать спецслужбы Путина. Отмечается, что до момента предложения работать на российские спецслужбы он общался с девушкой-вербовщицей не менее шести месяцев.