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Воевавший на Донбассе военный Путина пожаловался на жизнь: подробности и фото

суббота, 02 февраля 2019, 03:32
Фото: Necro Mancer\Twitter

Кадровый российский военный в соцсетях пожаловался на маленький размер пенсии, полученной после ранения.

Соответствующие фотодоказательства опубликовал в TwitterNecro Mancer.

Пьяный, упавший под забор, гораздо меньше вреда принес окружающим, чем такой "военный пенсионер", - прокомментировал он.

Судя из поста, пенсия кадрового военного в России по размеру одинакова с пенсией тех, кто травмировался в результате падения с высоты, пытаясь покончить с собой, или с "тем, кто пьяный упал под забор *боссавшись".

Как сообщал "Апостроф", в сети показали новые доказательства присутствия российских подразделений на Донбассе.

Кроме того, ранее ранее в сети показали видео с передовых позиций ВСУ, откуда до боевиков всего несколько сотен метров.

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