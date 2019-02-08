Помог Депардье: всплыли новые данные о связи ЧВК "Вагнера" со спецслужбами Путина

Команда расследователей Bellingcat нашла доказательства того, что наемникам российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" выдавали загранпаспорта с последовательными номерами в том же паспортном столе, который выдает документы сотрудникам ГРУ и минобороны РФ.

Об этом идет речь в расследовании Bellingcat.

Расследователи проверили списки пассажиров пассажирских самолетов Минобороны России, которые перевозили наемников, работавших на ЧВК "Вагнера", опубликованные ранее СБУ. В ходе этих рейсов, как сообщается, за вторую половину 2018 года было перевезено 1012 наемников в Судан, ЦАР и в другие страны Африки.

Оказалось, что хотя в списке указаны места рождения со всей России, орган выдачи паспортов во всех случаях московское Отделение 770001. Этот паспортный стол, известен как отделение УФМС 770-001, и регулярно используется для выдачи внутренних паспортов офицерам ГРУ под прикрытием. Например подозреваемым в отравлении в Солсбери Мишкину (Петрову) и Чепиге (Боширову), а также двум не связанным с ними офицерам ГРУ под прикрытием, обвиняемых в Черногории в подготовке переворота в 2016 году.

Также было установлено, что этот паспортный стол также использовался для выдачи паспортов различным именитым иностранцам, получившим российское гражданство, например французскому актеру Жерару Депардье.

Также было установлено, что во всех найденных случаях владельцы паспортов как минимум один раз совершали перелет до аэропорта Пашковский в Краснодаре, недалеко от которого находится основной тренировочный лагерь "ЧВК Вагнера".

Кроме того, расследователям удалось обнаружить рейсы, на которых по нескольку человек из списка СБУ путешествовали группами в аэропорт Пашковский или из него.

В Bellingcat пояснили, что не могут однозначно подтвердить заявление СБУ, что выдача этим наемникам заграничных паспортов с последовательными номерами доказывает их связь с ГРУ. Однако очевидно, что такая массовая выдача паспортов федеральным органом (который обычно не выдает паспорта гражданским лицам) могла быть осуществлена исключительно при активном одобрении государственных органов РФ.

"При этом прочие имеющиеся свидетельства, в том числе перехваты телефонных переговоров и авиаперелеты высокопоставленного офицера ГРУ, который был непосредственным начальником командира "Вагнера", а также местоположение лагеря ЧВК, свидетельствуют в пользу гипотезы, что "ЧВК Вагнера" действительно действует под командованием Министерства Обороны России, в частности ГРУ", - сказано в материале.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что наемники ЧВК "Вагнера" не нарушают законодательства России, участвуя в военных конфликтах на территории других стран.