РУС. | УКР.

пятница, 8 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 февраля

09:05
Умер звезда фильма "Любовь и голуби"
08:58
Пьяное ДТП с чиновником в Киеве: появилась жесткая реакция Кличко
08:48
Стало известно, кто представит Россию на Евровидении-2019
08:41
В метро Киева появится революционное нововведение: о чем речь
08:28
В России произошло жуткое смертельное ДТП с шахтерами: фото и видео
08:11
В Украине официально утвердили границы оккупированного Донбасса
07:51
Помог Депардье: всплыли новые данные о связи ЧВК "Вагнера" со спецслужбами Путина
07:18
В Киеве пьяный чиновник устроил ДТП с копами
06:34
Пенсионерке под Тернополем грозит три года тюрьмы за нечестно полученную субсидию
06:05
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской эстафеты в Кенморе
05:37
В Украину идет антициклон Chloe: синоптик рассказала о капризах погоды
05:10
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женской эстафеты в Кенморе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Помог Депардье: всплыли новые данные о связи ЧВК "Вагнера" со спецслужбами Путина

пятница, 08 февраля 2019, 07:51

Команда расследователей Bellingcat нашла доказательства того, что наемникам российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" выдавали загранпаспорта с последовательными номерами в том же паспортном столе, который выдает документы сотрудникам ГРУ и минобороны РФ.

Об этом идет речь в расследовании Bellingcat.

Расследователи проверили списки пассажиров пассажирских самолетов Минобороны России, которые перевозили наемников, работавших на ЧВК "Вагнера", опубликованные ранее СБУ. В ходе этих рейсов, как сообщается, за вторую половину 2018 года было перевезено 1012 наемников в Судан, ЦАР и в другие страны Африки.

Оказалось, что хотя в списке указаны места рождения со всей России, орган выдачи паспортов во всех случаях московское Отделение 770001. Этот паспортный стол, известен как отделение УФМС 770-001, и регулярно используется для выдачи внутренних паспортов офицерам ГРУ под прикрытием. Например подозреваемым в отравлении в Солсбери Мишкину (Петрову) и Чепиге (Боширову), а также двум не связанным с ними офицерам ГРУ под прикрытием, обвиняемых в Черногории в подготовке переворота в 2016 году.

Также было установлено, что этот паспортный стол также использовался для выдачи паспортов различным именитым иностранцам, получившим российское гражданство, например французскому актеру Жерару Депардье.

Также было установлено, что во всех найденных случаях владельцы паспортов как минимум один раз совершали перелет до аэропорта Пашковский в Краснодаре, недалеко от которого находится основной тренировочный лагерь "ЧВК Вагнера".

Кроме того, расследователям удалось обнаружить рейсы, на которых по нескольку человек из списка СБУ путешествовали группами в аэропорт Пашковский или из него.

В Bellingcat пояснили, что не могут однозначно подтвердить заявление СБУ, что выдача этим наемникам заграничных паспортов с последовательными номерами доказывает их связь с ГРУ. Однако очевидно, что такая массовая выдача паспортов федеральным органом (который обычно не выдает паспорта гражданским лицам) могла быть осуществлена исключительно при активном одобрении государственных органов РФ.

"При этом прочие имеющиеся свидетельства, в том числе перехваты телефонных переговоров и авиаперелеты высокопоставленного офицера ГРУ, который был непосредственным начальником командира "Вагнера", а также местоположение лагеря ЧВК, свидетельствуют в пользу гипотезы, что "ЧВК Вагнера" действительно действует под командованием Министерства Обороны России, в частности ГРУ", - сказано в материале.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что наемники ЧВК "Вагнера" не нарушают законодательства России, участвуя в военных конфликтах на территории других стран.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин достиг дна: у него один вариант, чтобы сохранить власть

Путин дал слабину: в России началась борьба кланов за власть

Россия продолжает поддерживать Приднестровье с одной целью - политический эксперт

ИГИЛ или ФСБ: зачем Путину теракт в Магнитогорске

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: